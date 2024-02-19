Milliler 31 yıl sonra şampiyon

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl aradan sonra ilk, toplamda ise 3'üncü kez 115 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakalarının ardından milli takım, 1993'ten sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. Organizasyonun son gününde 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Taha Akgül'ün 11'inci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ

92 kiloda Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 yendi ve altın madalya aldı. Aktürk, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. 74 kiloda Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov'a mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu. Milliler, toplamda 2 altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.