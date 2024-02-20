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Haberler Spor Akhisarspor nihayet güldü

Akhisarspor nihayet güldü

KENAN MOLLA
Akhisarspor nihayet güldü
TFF 3. Lig 3. Grup'ta amatöre düşme hattına gerileyen Akhisarspor, Silivri deplasmanında kara bulutları dağıttı. Play-Off barajındaki rakibini İstanbul'da ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip kendine geldi. Akhisarspor bu galibiyetle 14 puana ulaşarak maç eksiğiyle düşme hattından kurtulamasa da rakiplerine kolay pes etmeyeceğinin mesajını verdi. Akhisar haftalar sonra gelen galibiyeti Silivri'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı. Akigo, bu hafta sonu düşme hattının üzerindeki rakibi 1922 Konya ile sahasında sezonun en kritik maçına çıkacak.
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