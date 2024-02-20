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Haberler Spor Arkas’tan taraftara çağrı

Arkas’tan taraftara çağrı

HABER MERKEZİ
Arkas’tan taraftara çağrı
CEV Voleybol Cup 2024 Yarı Final ilk maçında yarın Alman ekibi SVG Lüneburg'u konuk edecek Arkas Spor'dan İzmir halkına çağrı geldi. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamasa da Avrupa arenasında yoluna doludizgin devam eden lacivert-beyazlılar, İzmir halkına çağrı yaptı ve bu kritik maçta tribünleri doldurmaya davet etti. İzmir temsilcisinde biletler satışa sunulurken, yoğun bir talep olduğu öğrenildi. Arkas Spor, 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'da oynanacak rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor.
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