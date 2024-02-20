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Haberler Spor Avrupa’nın finalleri Türkiye’de

Avrupa’nın finalleri Türkiye’de

Voleybol 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finaller mayıs ayında ülkemizde oynanacak.

HABER MERKEZİ
Avrupa’nın finalleri Türkiye’de
Voleybolda 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, mayıs ayında Türkiye'de oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi. 5 Mayıs'ta oynanacak şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapacak şehrin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Halkbank ile Ziraat Bankkart temsil ediyor.
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