Bodrum iddiasını kanıtladı

1'İNCİ Lig'de düşme hattında yer alan Altay'ı evinde 3-0 yenerek son 4 maçında 3'üncü galibiyetini alan Bodrum FK, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. 42 puana yükselen yeşil-beyazlılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, Süper Lig yarışında da iddialı duruma geldi. İkinci basamaktaki Göztepe ile arasındaki farkı 4'e indiren Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bulunduğumuz yer, Altay maçında oynadığımız oyun bize keyif veriyor" dedi.

'OYUNCULAR HATAYA YER VERMEDİ'

PLAY-OFF potasında olduklarını hatırlatan Taşdemir, "Altay maçı kolay gibi görünebilir ancak zor bir maç oynadık. Karşımızda çok dirençli bir rakip vardı. Oyuncularımız hataya yer vermedi, dolayısıyla kazandık. Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyum. Play-Off potasında kalmaya devam ediyoruz. Bu süreçte özgüvenimiz artıyor. Yaklaşık 2 senedir ligdeyiz. Bulunduğumuz günden beri hemen hemen her hafta Play-Off potasındayız. Bizim için bu çok sevindirici. Ligde makas daralıyor, maçlar daha da zorlaşacak" yorumunu yaptı

TAKIMIN GOL YÜKÜ KENAN VE GÖKDENİZ'DE

YEŞİLBEYAZLILARIN gol yükünü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iki isim çekti. Geçen sezon toplam 23 gol kaydeden Kenan Özer ile Gökdeniz Bayrakdar, skorer futbollarını sürdürüyor.

2023-2024 sezonunda da Gökdeniz 7, Kenan ise 6 golle takımlarına en çok skor katkısı veren isimler oldu. İkili, 6 golde de asist yaptı.