Bornova’nın hasreti bitti

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk yılında Play-Off hattının gediklisi olan Bornova 1877, iç sahadaki iyi performansının ardından deplasmanda da zincir kırdı. Bu sezon İzmir'de çıktığı 9 maçın 8'ini kazanıp 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmayan Bornova'nın dış sahadaki galibiyet özlemi de bitti ve 8 karşılaşma sonra 3 puanla tanıştı.

LİGDEKİ KONUMUNU KORUDU

Fatsa Belediyespor'u yeni transferlerinden Abdulkadir Kuzey'in golüyle 1-0 yenen Bornova, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 34 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Bornova 1877 daha önce grupta tek deplasman galibiyetini 1 Ekim'de Sivas Dört Eylül Belediyespor'u 6-0 yenerek almıştı.