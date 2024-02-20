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Haberler Spor Bornova’nın hasreti bitti

Bornova’nın hasreti bitti

Deplasmanda Fatsa Bld’yi yenen İzmir ekibi sekiz maç sonra kazandı.

HABER MERKEZİ
Bornova’nın hasreti bitti

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk yılında Play-Off hattının gediklisi olan Bornova 1877, iç sahadaki iyi performansının ardından deplasmanda da zincir kırdı. Bu sezon İzmir'de çıktığı 9 maçın 8'ini kazanıp 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmayan Bornova'nın dış sahadaki galibiyet özlemi de bitti ve 8 karşılaşma sonra 3 puanla tanıştı.

LİGDEKİ KONUMUNU KORUDU

Fatsa Belediyespor'u yeni transferlerinden Abdulkadir Kuzey'in golüyle 1-0 yenen Bornova, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 34 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Bornova 1877 daha önce grupta tek deplasman galibiyetini 1 Ekim'de Sivas Dört Eylül Belediyespor'u 6-0 yenerek almıştı.

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