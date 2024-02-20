Çağdaş Bodrum’a zorlu fikstür

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Lig'inde kümede kalma mücadelesi veren Çağdaş Bodrumspor, son iki maçını kazanarak nefeslendi. Ancak turuncu-lacivertlileri mart ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Bodrum ekibi lige verilen aranın ardından ilk olarak direkt rakibi olan Büyükçekmece ile deplasmanda karşılaşacak. Çağdaş Bodrum sonraki iki haftada ise ilk dört mücadelesi veren iki ekiple karşılaşacak. İlk olarak gurbette Beşiktaş ile oynayacak olan Bodrum, ardından Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Çağdaş Bodrumspor mart ayının son iki maçında ise direkt rakiplerinden Bahçeşehir ve Play-Off mücadelesi veren Galatasaray ile oynayacak.