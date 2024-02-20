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Haberler Spor Fethiyespor seriye taktı

Fethiyespor seriye taktı

Üst üste Menemen ve Denizli'yi yenen Muğla ekibi havaya girdi.

HABER MERKEZİ
Fethiyespor seriye taktı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretiyle alt sıralara gerileyen Fethiyespor, son iki haftada yakaladığı çıkışla iyice havaya girdi. Lacivert-beyazlılar, iç sahadaki Menemen FK galibiyetinin ardından geçtiğimiz gün de Denizlispor'u da deplasmanda son anda 1-0'lık sonuçla yendi, üst üste iki Ege derbisini kazanarak nefes aldı. Denizli'deki kritik mücadelede Ali Ceylan'ın uzatmanın sonunda 90+8'nci dakikadaki kritik golüyle kazanan Muğla temsilcisi puanını 30'a çıkarıp alt grupla bağını koparttı.

DİNÇEL GÜVEN TAZELEDİ

Daha önce 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşattığı Fethiyespor'la ikinci yarıya kötü başlayan teknik direktör Selahaddin Dinçel de art arda galibiyetlerle güven tazeledi. Düşme potasıyla arasına 8 puanlık bir mesafe koyan Şimşekler, hafta sonu Sarıyer'i konuk edecek.

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