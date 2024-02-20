Galatasaray moral depoladı

SÜPER Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag müsabakası öncesinde moral depoladı. Sıkışık fikstürde eksiklere rağmen ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan sarıkırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik maça odaklandı. Cim-Bom, perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Aslan, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği rakibini gurbette de devirerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ancak, kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un eksik oyuncular nedeniyle eli kolu bağlandı. Bilindiği gibi ilk maçta Nelsson kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Nelsson'un dışında Abdülkerim ve Kaan'ın da sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray'da sağlık heyeti bu iki futbolcuyu Prag maçına yetiştirebilmek için seferberlik başlattı. Aslan, önce Sparta Prag ardından ligde Antalyaspor'u yenerek tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

ESKİ GALATASARAYLI MELO'DAN FLAS GÖNDERME

GALATASARAY'IN MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Melo yaptığı paylaşımda, rakip oldukları dönemde Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördükten sonra eliyle dışarıyı gösterdiği fotoğrafı paylaştı.