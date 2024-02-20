Kapıdaki tehlike

UEFA tarafından yayımlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Trendyol Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu. Trendyol Süper Lig'in "Dört Büyükler"i Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı. Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon Euro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon Euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon Euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon Euro zararla 7. sırada gösterilerek büyük bir şok yaşadı.

UEFA UYARIDA BULUNDU

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı. Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon Euro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon Euroyla en fazla zarar açıklayan dokuzuncu kulüp oldu. UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.