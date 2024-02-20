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Manisa FK güven verdi

Göztepe deplasmanından bir puanla dönen siyah-beyazlı takım futboluyla da alkış aldı.

HABER MERKEZİ
Manisa FK güven verdi
Trendyol 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Manisa FK gelecek adına umut verdi. Son olarak ligde Göztepe karşısında beraberlik alarak 27 puanla 12. sırada kendine yer bulan Manisa temsicisi, Göz-Göz karşısında oynadığı oyun ile taraftarın beğenisini kazandı. Sezon başındaki çıkışını ilerleyen dönemde sürdüremeyen siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşısında baskılı ve hücuma dayalı bir oyun oynayarak galibiyeti kaçıran taraf olmuştu. Manisa FK'nın ara dönemde kadrosuna kattığı Djokanovic 2 ve John Mary ise bir kez rakip fileleri sarsarak performanslarıyla göz doldurdu.
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