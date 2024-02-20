VAR kayıtları bugün paylaşılacak

TRENDYOL Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. 26. hafta maçlarının VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig'in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü (bugün) saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MONİTÖR İNCELEMELERİ AÇIKLANACAK

Bilindiği gibi TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada VAR kayıtlarının maçların oynanmasının ardından bir gün sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu. Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.