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Arkas Spor final aşkına

CEV Kupası’nda son 4’e kalan İzmir ekibi yarı final ilk maçında 20.30’da Lüneburg’u ağırlıyor.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor final aşkına

Voleybolda Avrupa'da bu sezon CEV Kupası'nda fırtına gibi eserek adını son 4 takım arasına yazdırmayı başaran Arkas Spor, yarı finalin ilk maçında bugün Alman rakibi SVG Lüneburg'u final için avantaj yakalama hedefiyle ağırlayacak. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Maçı Atanas Varbanov (Bulgaristan) ile Zdenek Grabovsky (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. Rövanş maçı 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak. Çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiacos takımını eleyip kupa yolunda son 4'a kaldıklarını hatırlatan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "CEV Volleyball Cup 2024'te en iyi 4 takımdan biriyiz. Hedefimiz, rakibimizi eleyerek finale yükselmek. Seyircimizin desteğiyle bu ilk maçı kazanarak Almanya'daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

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