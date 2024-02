Aydın’ın Sultanları gençlere örnek oluyor

VOLEYBOLDA milli takımın ve Türk kulüplerinin dünya çapındaki başarıları genç kızların bu spora yönelmesini sağlarken, Aydın'da genç kızları sporla buluşturmak ve sporun gençler arasında yayılmasını sağlamak amacıyla kurulan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı da örnek olma misyonunu fazlasıyla yerine getiriyor. "Aydın'ın Sultanları" altyapısında onlarca genç sporcuya kucak açarken, yetiştirilen sporcular da Aydın'ı başarıyla temsil ediyor. Takımın Aydın'daki maçları hep dolu tribünler önünde oynanıyor. Voleybolda belli başlı büyük kulüplerin bile tribünleri dolduramadığı göz önüne alındığında Aydınlı sporseverlerin kulüplerine olan desteği Aydın'ı zorlu bir deplasman haline getiriyor.

KENTİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR

Aydınlıları elde ettiği başarılarla sürekli gururlandıran Aydın'ın Sultanları; vurulan her smaçla ve yapılan her blokla sahalarda özlenen spor heyecanını da her yaştan taraftara yaşatıyor.