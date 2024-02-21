Başkan Erdoğan’dan güreşçilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde: "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."