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Başkan Erdoğan’dan güreşçilere tebrik

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan güreşçilere tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde: "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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