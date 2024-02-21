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Haberler Spor Bodrum Futbol deplasmanda yok

Bodrum Futbol deplasmanda yok

HABER MERKEZİ
Bodrum Futbol deplasmanda yok
Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattının gediklisi olarak Süper Lig'e göz kırpan Bodrum FK iç saha performansını, deplasmana yansıtamıyor. Yeşil-beyazlılar, sahasında 12 maçta 27 puan toplayarak lider Eyüp ile birlikte zirvede yer aldı. Ancak Muğla ekibi, gurbette 11 karşılaşmada sadece 15 puanı hanesine yazdırarak ilk 7 içinde en kötü performansa sahip oldu. Altay'ı 2-0 yenerek moral bulan ve son deplasman maçında Ümraniyespor'u yenen Bodrum çıkışını Çorum FK ile dış sahada oynayacağı maçla sürdürmek istiyor. Yeşilbeyazlılar, 42 puanla 4. sırada yer alırken, Çorum ise 35 puanla 8. basamakta konumlanıyor.
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