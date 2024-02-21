Futbola kadın eli değdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Yeşil sahaların Sultanları" güçlerini birleştirdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde antrenörlük yapan ve futbol takımlarında oynayan Melisa Cansu Uzun, Buket Pelin Uzun, Ayşegül Çimentepe, Kader Köse ve Melike Karcı kentte bir ilki başararak kendi futbol kulüplerini kurdu. Başkanlığını Melisa Cansu Uzun'un yaptığı Aydın Brosis Futbol Kulübü'nde Altyapı Teknik Sorumlusu Buket Pelin Uzun koordinesinde altyapı antrenörleri Ayşegül Çimentepe, Melike Karcı, Kader Köse ve Eren Kaya yönetiminde antrenmanlara haftanın iki günü Efeler Ortaokulu'nun bahçesindeki futbol sahasında start verildi.

'YEŞİL SAHALAR ÇİÇEK AÇACAK'

Dört ay önce açılan ve 05-12 yaş grubuna hizmet veren kulübe şimdiye kadar 60 minik sporcu kaydını yaptırdı. Kulüp Başkanı Melisa Cansu Uzun, "Aydın'da bir ilki başarmak istedik. Kadınların erkeklerin olduğu her sektörde gerçekten başarabileceklerini düşünüyorum. Salonlarda nasıl topuk seslerimiz duyuluyorsa sahalarda da artık krampon seslerimiz duyulacak. Yeşil sahalarda güzel çiçekler açacak" dedi.