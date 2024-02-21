Kanber: Başarımız tesadüf değil

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Amasyaspor SK'yı 1-0 mağlup etti. Seyircisi önünde zirve yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran yeşil beyazlılar, haftayı 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. Amasyaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendiren Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "2. yarıya iyi başladık. Üst üste aldığımız galibiyetlerle üçüncü sıraya yerleştik. Başarımız tesadüf değil. Her maça büyük özenle hazırlanıyoruz ve oyuncularımız kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar, inanılmaz yürekten ve özveriyle mücadele ediyorlar. Çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğiz" dedi.