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Haberler Spor Manisa FK’nın kader sınavları

Manisa FK’nın kader sınavları

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın kader sınavları
Trendyol Birinci Lig'de geçtiğimiz hafta güçlü rakibi Göztepe ile berabere kalarak Play-Off umutlarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü kader haftalarına giriyor. Play-Off hattıyla arasında şu anda 9 puanlık bir fark bulunan siyah-beyazlılar, önündeki iki maçta direkt rakipleriyle karşılaşacak. Manisa temsilcisi bu maçlarda alacağı skorlara göre ya üst sıralara yaklaşacak ya da yarışa havlu atacak. Manisa temsilcisi ilk olarak 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Manisa FK, ardından 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Sakaryaspor'a konuk olacak. Manisa Futbol, bu iki maçı kazanarak üst sıralarla arasındaki farkı eritip Play-Off hedefine tutunmak istiyor.
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