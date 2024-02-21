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Haberler Spor Merkezefendi Floyd’u aldı

Merkezefendi Floyd’u aldı

Denizli ekibi, Galatasaray’da forma giyen ABD’li pivot ile prensipte anlaşmaya vardı.

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi Floyd’u aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket transfer harekatına başladı. Liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizli ekibi, aradığı pivot oyuncusunu Türkiye'de buldu. Merkezefendi yönetimi, son olarak Galatasaray Ekmas'ta forma giyen ABD'li pivot Jehyve Jamal Floyd ile prensipte anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki başarılı basketbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. DAHA önce Fenerbahçe Beko forması da giyen Floyd, 28 maçta 4.4 sayı ortalaması yakalamıştı. Merkezefendi Belediyesi yönetimi, alt sıralardan kurtulma adına transfer hamlelerine devam edecek. Denizli ekibi, ligde 20 maçta 7 galibiyetle 15. sırada düşme potasında yer alıyor.
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