Arkas Spor finale göz kırptı

CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. İzmir seyircinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın setleri 27-25, 25-23 ve 25-20 sonuçlandı. Arkas Spor'da 14'er sayı üreten Burutay Subaşı ve Gyorgy Grozer maçın en skorer oyuncuları oldu. Bu oyuncuyu 2'si ace ve blok sayıları olmak üzere 12 sayı üreten Efe Mandıracı takip etti. Arkas Spor, 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak rövanşı 3-2 kaybetse bile adını finale yazdıracak. Rövanşta rakibin 3-0 ya da 3-1 galibiyeti halinde finale yükselecek ekip altın set sonucu belli olacak. İzmir ekibi, finale yükselmesi halinde Asseco Resovia - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek.