  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor finale göz kırptı

Arkas Spor finale göz kırptı

İzmir temsilcisi, CEV Kupası yarı final ilk maçında Lüneburg’u evinde set vermeden mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj kazandı.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor finale göz kırptı
CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Almanya'nın SVG Lüneburg takımını 3-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. İzmir seyircinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın setleri 27-25, 25-23 ve 25-20 sonuçlandı. Arkas Spor'da 14'er sayı üreten Burutay Subaşı ve Gyorgy Grozer maçın en skorer oyuncuları oldu. Bu oyuncuyu 2'si ace ve blok sayıları olmak üzere 12 sayı üreten Efe Mandıracı takip etti. Arkas Spor, 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak rövanşı 3-2 kaybetse bile adını finale yazdıracak. Rövanşta rakibin 3-0 ya da 3-1 galibiyeti halinde finale yükselecek ekip altın set sonucu belli olacak. İzmir ekibi, finale yükselmesi halinde Asseco Resovia - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa mücadelesi verecek.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA