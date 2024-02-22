Bodrum FK yine galibiyet istiyor

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta evinde Altay'ı 3-0 yenerek Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçına odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. 42 puanla 4'üncü basamakta olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Konumumuz gereği her şey olabilir. 1 ya da 2 mağlubiyetle Play-Off dışında kalabiliriz. Yine 1 ya da 2 galibiyetle ilk iki sıraya oynayabiliriz. Şu an iyi bir gidişatımız var. Ancak önümüzde 11 karşılaşma var. Maç maç düşünüp ilerleyeceğiz. Sakatlarımızdan Kenan geri döndü, kalecimiz Sousa idmanlara başladı. Süleyman, Erkan ve Ali Eren'in sakatlıkları devam ediyor, bu oyuncularımız 2 hafta kadar aramızda olmayacak. Gökdeniz dalgalı bir performans sergiledi. Geçen sezon verdiği etkiyi bu sene ilk yarı itibariyle verememişti. İkinci yarıya iyi başladı ve iyi devam ediyor" diye konuştu.

CELUSTKA ÇOK MUTLU VE GURURLU

Takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka da takımın içinde bulunduğu durumdan çok memnun olduğunu söyledi. Çekı defans oyuncusu, "Burada mutluyum ve gururluyum. Şu an elde ettiğimiz başarıyı hep beraber başardık. Çok çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için bu konumdayız. Gol denemeleri yapmak işimin bir parçası. Son maçta gol kaçırdım umarım bir sonraki maçlarda gol atarım" dedi.