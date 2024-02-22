Demir Tahran’a gitti

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran Hakan Demir, aynı zamanda başantrenörlüğünü yaptığı İran Milli Takımı'nın 2025 Asya Şampiyonası Elemeleri maçları için Tahran'a gitti. Hakan Demir'in yönetimindeki İran Milli Takımı, bugün Katar ile Tahran'da, 26 Şubat Pazartesi günü de Hindistan ile deplasmanda karşılaşacak. İran'ın grubunda Kazakistan da yer alacak. Hakan Demir, geçen yaz dümenine geçtiği İran Milli Takımı'nın yeni jenerasyona geçiş sürecini yaşadığını belirterek, "Genç ağırlıklı bir kadro ile yola çıkıyoruz ancak zamanın lehimize çalışacağından eminim. Katar'da çoğunluğu Amerikalı 5-6 yabancı kökenli oyuncu var. Basketbolda gelişim göstermeye çalışan bir ülke. Katar'la oynayacağımız ilk maça büyük önem veriyoruz. Gruptan sorun yaşamadan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.