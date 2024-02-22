Dinçel’den taraftara çağrı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Denizlispor'u yenerek ikide iki yapan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel önemli açıklamalarda bulundu. İyi bir seri yakaladıklarını belirten Dinçel, "Biz iç sahada Menemen Futbol Kulübü maçını geçtikten sonra kritik bir Denizli deplasmanına çıktık. Sabırlı oynadık, takım bütünlüğünü sahaya yansıtarak oynamaya çalıştık. Kazandığımız bir topu çok müthiş bir hücumla sonunda da gol olan santrası yapılmayan bir gol ile tekrar kazandık. Gerçekten güzel bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum" dedi. Sarıyer maçının daha çok önem kazandığını belirten Dinçel taraftara seslenerek, "Bu hafta itibari ile çok önemli bir Sarıyer maçı oynayacağız. Sarıyer devre arasında çok ciddi transferler yaptı. Bu hafta şartlar ne olursa olsun iç sahada kazanmak isteyen bir Fethiyespor ve mutlak taraftarıyla bu maçı geçecek bir Fethiyespor bekliyorum. Sarıyer maçında tribünlerin tamamının taraftarlarımızca doldurulmasını ve bu engeli hep birlikte taraftarlarımızın desteği ile aşmak istediğimizi söylemek istiyorum. Pazar günü herkes tribüne bekliyorum" ifadelerini kullandı.