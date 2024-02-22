Karşıyaka filede de değişime gitti

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, hem başkanlık hem de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, yaptığı yazılı açıklamada işlerinin yoğunluğu sebebiyle bu kararı aldığını söyledi. Kubba, "Karşıyaka Spor Kulübü yönetiminden ve voleybol şubesindeki başkanlık görevimden işlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün itibarıyla istifa etme kararı aldım. Bu kararı, kulübümüz ve voleybol şubemizin daha ileriye taşınması, yeni bir vizyonla yoluna devam etmesi için en doğru zamanın geldiğine inandığım için aldım. Bundan sonraki süreçte, voleybol şubemize ana sponsor olarak destek olmaya ve başarılarıyla gurur duyduğum takımımızı izlemeye devam edeceğim" dedi. Öte yandan Veysi Kubba'nın yerine şubenin başına Berrin Baysak'ın getirildiği açıklandı.