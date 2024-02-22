Manisa’ya 1 şok 1 müjde

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan bağını bir türlü kopartamayan Manisa FK'da yeni bir sakatlık şoku yaşanıyor. Siyahbeyazlı ekibin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün'ün antrenmanda sakatlandığı açıklandı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Muhammet Ensar Akgün'ün çekilen MR ve yapılan muayene sonucunda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelmiştir. Tedavisine başlanan Ensar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

TOPALLİ'DEN İYİ HABER

Ofkir ve Ayberk'in ardından Muhammet'in de sakatlanmasıyla sarsılan siyah-beyazlılara Göztepe karşılaşmasında kasığından sakatlanan ve yaşadığı sakatlığın boyutunun ciddi olduğu öne sürülen Jetmir Topalli'den ise iyi haber geldi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Topalli, önümüzdeki hafta oynanacak kritik Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek.