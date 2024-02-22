Süper Kupa finali Ş.Urfa’da

Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray arasında 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması gereken fakat yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finali yakın zamanda kamuoyuna da yansıyan iddialarda da geçen Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. 7 Nisan Pazar günü kentteki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

EN UYGUN TARİH

Daha önce ertelenen büyük finalin Nisan ayının ilk haftası içerisinde oynatılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. İki takımın da hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye kupasında yoluna devam etmesi nedeniyle fikstürünün yoğunluğu bu tarihi ön plana çıkardı. Finalin oynatılacağı yerle ilgili Gaziantep ve Samsun kentlerinin de isimleri geçiyordu.