Yeşil sahada genç oyuncu korkuttu

Denizli'de U18 Ligi'nde Dokuzkavaklarspor ile Akkonakspor mücadelesinde rakibiyle çarpışan genç oyuncu bilincini kaybetti. Mücadelesinin 32. dakikasında rakip oyuncuyla çarpışan Harun Gökgöz yere yığıldı. Rakibinin dizinin çenesine çarpması sonucu yere yığılan genç oyuncu bilincini kaybetti. Sahada sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Gökgöz hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altında tutulan ve bir süre uyutulan genç futbolcu, gerekli muayene ve doktor kontrollerinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından yaşanan pozisyonu izleyen Gökgöz, olaya dair bir şey hatırlamadığını belirtti. Baş ağrısının halen devam ettiği öğrenilen futbolcu, yakınlarına bir an önce yeşil sahalara dönmek istediğini ifade etti. Pozisyon sonrasında takımlar arasında gerilim yaşandı. Yaşanan gerilim hakemler ve diğer futbolcular tarafından önlendi.