Nazilli’de isyan

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da kazan kaynıyor. Sezon başından beri ekonomik sıkıntılar içerisindeki ekip son olarak devre arasında tahtayı açamadığı için yaptığı transferlerin lisansını çıkaramamıştı. Siyahbeyazlı takımda futbolcular, uzun süredir devam eden sorunların çözülmemesi üzerine ve vaatlerin yerine getirilmemesi sebebiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Futbolcular kararlarını Nazilli Belediyespor resmi sosyal medya hesabından duyururken, yönetime de bildirdiler. Oyuncular adına yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor futbolcuları olarak antrenmanlara çıkmama kararı almış bulunmaktayız. Sezon başından itibaren yaşadığımız birçok problemi sayın başkanımız Şahin Kaya, yöneticilerimiz ve futbolcular olarak kamuoyuna yansıtmadan kendi içimizde çözmeye gayret gösterdik" dedi.

VAATLER GERÇEKLEŞMEDİ

Gerekli desteği alamadıklarını belirten futbolcular,"Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın bugüne kadar başkanımıza ve biz futbolculara verdiği vaatlerle takımımızın yaşaması adına sabırlı bir duruş sergiledik. Ancak vaatlerin gerçekleşmemesi ile süreç dayanılmaz noktaya gelmiştir. Yaptığımız toplantı sonucu, önemli Kırşehir maçı öncesi takımımıza zarar vermemek adına bu kararı maç sonrasına ertelemiş bulunmaktayız. Karşılaşmanın ardından bu terk edilmişlik ve yalnızlık devam ederse, önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara çıkmama kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Nazilli şehrinin Belediye Başkanını ve ileri gelenlerini takımımızın diğer branşlarına sahip çıktığı gibi futbol takımına da sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.