Arkas Fener’e karşı

CEV Kupası Yarı Final ilk maçında hafta içinde evinde Almanya ekibi SVG Lüneburg'u 3-0 yenerek final kapısını aralayan Arkas Spor, bugün Efeler Ligi'nde zirve takipçisi Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 21'inci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Ligde 7. sırada yer alan mavi-beyazlılar, ilk 4 iddiasını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İlk yarıda Fenerbahçe'ye evinde 3-0 yenilen İzmir temsilcisi, tek mağlubiyeti bulunan rakibinin 7 haftalık galibiyet serisini durdurmak için mücadele edecek. Kalan tüm maçların final niteliği taşıdığını ve İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.