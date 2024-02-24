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Haberler Spor Manisa FK’nın umudu sürüyor

Manisa FK’nın umudu sürüyor

Ege ekibi seri galibiyetler ile ilk 7 hesabı yapıyor.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’nın umudu sürüyor

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattına yaklaşmak isteyen Ege ekibi Manisa FK, seriye bağlamak istiyor. Ligde son 2 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkartarak 27 puanla 12. sırada kendine yer bulan siyah-beyazlı ekip, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk devre istediği sonuçları alamayan ancak yaptığı transferler ile ışıldamaya başlayan Manisa temsilcisi, yenilmezlik serisini 3 maça çıkartarak ilk 7 içinde konumlanmak istiyor.

YARIN RAKİP G.BİRLİĞİ

Yarın Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile kapışacak Manisa ekibi, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak kendini üst sıralara atmak istiyor. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "İlk yarıda yaptığımız hataları unutarak yeni bir sayfa açtık. Evimizde taraftarımızın desteğiyle mutlak 3 puan istiyoruz" diye konuştu.

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