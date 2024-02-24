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Haberler Spor Yunusemre Bld Wushu’da farklı

Yunusemre Bld Wushu’da farklı

HABER MERKEZİ
Yunusemre Bld Wushu’da farklı
Yunusemre Belediyespor'un wushucuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2024 Türkiye Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden mavi-beyazlı wushucular, maçlardan 6 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Buna göre Muhammet Talha Çetinkaya qiangshuda altın, changquanda bronz, Muhammet Ali Çetinkaya yıldızlar qiangshu kategorisinde altın, Shokoufeh Toufan genç kadınlar jianshuda gümüş, changquanda bronz, Sümeyye Akbaş ise büyükler xingyiquan kategorisinde bronz madalya kazandı. Yunusemre Belediyespor Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, sporcularını tebrik ederek, başarıların devamını getireceklerini söyledi.
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