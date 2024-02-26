Bodrum’da isyan var

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig yarışında olan Bodrum FK'da kulübün hakim hissedarı Ali Şafak Öztürk, iki penaltı golüyle 2-1 kaybedilen Çorum FK maçı sonrası ilk kez hakemlere büyük tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig hattının 7 puan gerisine düşerken, maçta 2 net penaltılarının verilmediğini söyleyen Bodrum FK yöneticisi Ali Şafak Öztürk, "Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" dedi. Antalyaspor'un eski başkanı olup babası Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'le birlikte hisselerini aldığı yeşil-beyazlı kulübe büyük yatırım yapan Ali Şafak Öztürk, Çorum'da 66'da skor 1-1 devam ederken rakip oyuncu Ferhat'ın ceza sahasında Üzeyir'in şutunu elle kestiği ve 86'ncı dakikada Samet'in ceza alanında Landre tarafından düşürüldüğü pozisyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bodrum FK'da federasyon, maçın orta hakemi ve VAR heyeti hedef alındı.