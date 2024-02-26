Fethiye kaçamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, sahasında öne geçtiği maçta Sarıyer ile berabere kaldı: 1-1. 12. dakikada soldan savunmanın arkasına gönderilen topu kapan Nurettin, tek başına ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurdu. Kaleci Özkan'a çarpan top kornere gitti. 53'te Ramazan, sağdan ceza alanına girdi. Topu yerden ortaladı. Savunmadan seken topu kale içinde dokunan Murat Yılmaz, fileleri havalandırdı: 1-0. 62'de Hakan'ın serbest vuruşunda kaleci Enes, ancak çelebildi. Kale içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Cuma dokunarak, filelere gönderdi: 1-1 Maç 1-1 bitti.