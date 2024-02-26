Manisa FK direnemedi

Trendyol 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Manisa FK evinde Gençlerbirliği ile yenişemedi: 1-1. 12'de Özgür'ün şutunda kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi. 13'te Kerim Frei'nin şutunda üst direğe çarhan top kale çizgisine düştü. Oyun alanına dönen topu yakın mesafeden John Mary şutladı. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 50'de Sertan sağdan ortaladı. Ceza alanı içinde Rroca, Musa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Uğurlu penaltı kararı verdi.

KARTLAR HAVADA UÇTU

53'te Oğuz penaltı ataşını gole çevirdi: 1-0. 75'te Sertan, Siliki'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 88'de Lima, orta alanda yaşanan bir pozisyonda Oğuzhan'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. 90+7'de G.Birliği Ensar'ın attığı golle maçın skorunu belirledi.