Turgutlu evde yok

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, 20. hafta karşılaşmasında sahasında Play- Off yarışı veren 1954 Kelkit Belediyespor'a mağlup oldu. Karşılaşmanın henüz 8'inci dakikasında Emre Akgün'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa temsilcisi, 20'de Bedirhan'ın golüyle geriye düştü. Eksik oynamasına rağmen oyunu dengeleyen Turgutlu üst üste pozisyonlar buldu. 42'de Feyzullah Şahin sahneye çıktı ve attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

ÇABALAR SONUÇ GETİRMEDİ

İkinci yarıya taraftarının da desteğiyle baskılı başlayan Turgutluspor galibiyet golünü aradı. Ancak oyuncu değişikliklerinin hemen ardından 78'de Musa'nın golüyle konuk ekip öne geçti. Kalan dakikalarda Turgutlu'nun çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-2 bitti. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar 39 puanda kalırken, Kelkit ise 27 puana yükseldi.