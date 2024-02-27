Aliağa Futbol Çardak ile çıkışta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 90 ve 90+4'üncü dakikada bulduğu gollerle 52 Orduspor FK'yı da 2-1 mağlup eden Aliağa Futbol, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde 3'te 3 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Kuşadasıspor'dan ayrılıp Hakan Şapçı'nın yerine İzmir ekibinin başına geçen teknik patron Çardak, Karabük İdmanyurdu, Kara- Talasgücü Belediyespor (D) ve 52 Orduspor zaferlerine takımını yarışta tuttu. Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olma ünvanını koruyan 46 puanlı sarı-siyahlılar, maç eksiği olan aynı puandaki lider Kepezspor'u takip ediyor.