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Haberler Spor Aliağa Futbol Çardak ile çıkışta

Aliağa Futbol Çardak ile çıkışta

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol Çardak ile çıkışta
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 90 ve 90+4'üncü dakikada bulduğu gollerle 52 Orduspor FK'yı da 2-1 mağlup eden Aliağa Futbol, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde 3'te 3 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Kuşadasıspor'dan ayrılıp Hakan Şapçı'nın yerine İzmir ekibinin başına geçen teknik patron Çardak, Karabük İdmanyurdu, Kara- Talasgücü Belediyespor (D) ve 52 Orduspor zaferlerine takımını yarışta tuttu. Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olma ünvanını koruyan 46 puanlı sarı-siyahlılar, maç eksiği olan aynı puandaki lider Kepezspor'u takip ediyor.
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