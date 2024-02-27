Balıkesirspor Play-Off’a ortak

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkışa imza atarak düşme hattından uzaklaşan Balıkesirspor, Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta iç sahadaki Muş 1984 Muşspor beraberliği sonrası deplasmanda Alanya Kestelspor'u 3-0'lık farklı skorla yenen Bal-Kes, 24 puanla 8'inci sıraya tırmandı. Balıkesirspor'un play-off barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta 30 puanla play-off'un son basamağındaki Orduspor 1967'yi ağırlayacağı maça farkı 3 puana düşürme hedefiyle çıkacak.