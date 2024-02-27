Bodrum önüne bakacak

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'ya yenilerek büyük üzüntü yaşayan Bodrum FK, önüne bakacak. Deplasmanda konuk olduğu Çorum temsilcisine yenilen ve verilen hakem kararları nedeniyle tepkili olan Muğla ekibi, bu sıkıntıları ardında bırakarak önümüzdeki maça odaklanmak için kolları sıvadı. Ligde 42 puanla 4. sırada konumlanan yeşil-beyazlılar, cumartesi günü lider Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Lidere bilenen Bodrum, Çorum FK maçındaki yaşanan skandal kararları ve alınan mağlubiyeti unutarak maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen Muğla ekibi, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından oyuncularla yaptığı toplantıda "Geçmişi unut, Eyüp'e odaklan" talimatı verdi.