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Haberler Spor Bornova-Altay U-16 maçında tatsız olay

Bornova-Altay U-16 maçında tatsız olay

HABER MERKEZİ
Bornova-Altay U-16 maçında tatsız olay
U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta önceki gün oynanan Bornova 1877-Altay maçında Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftarın sahaya girip Altaylı oyuncuların üzerine yürüyüp tekme savurması tepki çekti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bu taraftarın Bornova İlçe Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi Altaylı oyunculardan aldığı topa vurması, sonrasında üzerine yürüdüğü genç bir oyuncuyu iterek tekme atmaya çalışması tepkilere neden oldu. Altay 1914 Taraftarlar Derneği, "Sahaya inerek Altay U16 Takımı'mızın oyuncularına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan Göztepe taraftarını kınıyoruz. Dernek olarak bu yakışıksız, insanlık dışı olaya tepkimizi Göztepe U16 Takımı'nın ilk maçını ziyaret ederek, genç oyunculara çiçek vererek göstereceğiz" açıklaması yaptı.
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