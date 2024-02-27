Fethiyespor zorlu bir sürece giriyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel bu maçtan dersler çıkaracaklarını söyledi. Dinçel, "İç sahada kazanmayı hedefliyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi bir oyun oynanmadı. İkinci yarı daha fazla oyuna ağırlığımızı koyduk. Golü de bulduk ama çok kötü bir gol yedik ve sonucunda beraberlik ile ayrıldık. Yakaladığımız pozisyonlar var ama rakibe de pozisyonlar verdik. Şartlar ne olursa olsun evimizde bu maçı kazanmak istiyorduk. Önümüzdeki hafta 8 günde 3 maç oynayacağımız periyoda gireceğiz. Cumartesi Düzce deplasmanına gideceğiz. Hemen dönüşünde burada Aksaray maçı var. Ardından İskenderun deplasmanına çıkacağız. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Taraftarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüm" dedi.