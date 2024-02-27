Manisa FK ağır yaralı

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa FK'nın evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ne nefesi yetmedi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü beklediği sonuçları elde edemeyen Manisa temsilcisi, yine benzer bir tablo ile haftayı kapattı. Maçın 53. dakikasında Oğuz'un golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 75'te Sertan, 87'de Sandro Lima'nın kırmızı kart görmesiyle son dakikalara 9 kişi girdi. 2 oyuncusu eksik maça devam eden Manisa ekibi, 90+7'de kalesinde gördüğü gole engel olamayınca evinde kritik 2 puanı bıraktı. Son dakika golüyle Play-Off'a yaklaşma şansını yitiren Manisa FK, bu kritik karşılaşmada iki oyuncusundan da oldu.

DALCI HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Maçın ardından açıklama yapan Mustafa Dalcı, hakem kararına tepki gösterdi. Konuşmasında "Sadece hakemi tebrik ediyorum, başka bir şey de demiyorum" diyerek konuşmasını bitirdi. Ofkir ve Ayberk'in eksikliğinin üzerine Sertan ile Lima'yı da kaybeden Manisa ekibinde eksik sayısı 4'e çıktı. Cumartesi günü Play-Off hattındaki ligin iddialı ekiplerinden Sakaryaspor'a konuk olacak Manisa FK, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.