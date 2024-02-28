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Haberler Spor Bodrum FK’da sarı kart alarmı

Bodrum FK’da sarı kart alarmı

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da sarı kart alarmı
Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK'da kritik maçlar öncesi kart alarmı verildi. Bu hafta lider Eyüpspor ile evinde, hafta ise Bandırmaspor'la deplasmanda oynayacak olan yeşil-beyazlılarda 4 isim kart ceza sınırında yer alıyor. Muğla temsilcisinde Celal Dumanlı, Burak Çoban, Omar Imeri ve Gökdeniz Bayrakdar, bu hafta pazar günü İstanbul temsilcisi karşısında kart görmeleri halinde haftaya Bandırma maçında forma giyemeyecek. Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in kritik virajlara girilirken öğrencilerine gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
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