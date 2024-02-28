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Bornova 1877’nin dinamosu Sabahattin

HABER MERKEZİ
Bornova 1877’nin dinamosu Sabahattin
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk sezonunda Play-Off hattında yer alan Bornova 1877'nin genç futbolcusu Sabahattin Destici, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 19'u lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 karşılaşmada ilk 11 kadrosunda yer alan Sabahattin Destici, takımın vazgeçilmez ismi oldu. 24 yaşındaki sağ bek, bir çok kulübün transfer radarına girmeyi başardı. Ligde geçirdikleri ilk sene olmasına rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Sabahattin, "Şu anda ligde ikinci sırada yer alan Erbaaspor'un sadece 1 puan gerisindeyiz. Evimizde oynadığımız tüm maçları kazanarak, elde edilmesi zor bir seri yakaladık. Elimden gelen tüm gayreti göstererek, takımımıza katkı vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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