Final aşkına

CEV Volleyball Cup 2024 Play-Off yarı final ilk maçında Alman rakibi SVG Lüneburg'u seyircisi önünde 3-0 mağlup eden ve avantajı eline alan Arkas Spor, rakibiyle rövanş karşılaşmasını çıkıyor. Temsilcimiz, SVG Lüneburg ile bugün TSİ 21.00'de LKH Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Christos Maifoshis (Kıbrıs Rum Kesimi) ve Gloria Souto Jimenez (İspanyol) hakem ikilisi yönetecek. Lüneburg rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanırsa ise finale çıkacak takımı belirlemek için altın set oynanacak.

ÖZDEN: HEYECANIMIZ BÜYÜK

Challenge Cup'ı 2009 yılında kazanarak erkek voleybolunda ülkemize tarihinin ilk Avrupa kupasını getiren Arkas Spor, 2011 yılında aynı kupada final oynayıp ikinci olmuştu. Alman ekibinden 2 set almaları halinde adlarını finale yazdıracaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Heyecanımız büyük. Seyircimiz önünde elde ettiğimiz avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz ve Almanya'dan finale yükselmiş olarak İzmir'e dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.