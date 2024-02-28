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Haberler Spor İki maçın gün ve saati değişti

İki maçın gün ve saati değişti

HABER MERKEZİ
İki maçın gün ve saati değişti
Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı. 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor- Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.
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