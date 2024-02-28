İki maçın gün ve saati değişti

Trendyol Süper Lig 29. hafta programında gün ve saat değişikliğine gidildi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde yapılan değişikliklerle daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Çaykur Rizespor müsabakası, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı. 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de yapılacağı duyurulan İstanbulspor- Kasımpaşa maçının programı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak şekilde değiştirildi.