Manisa FK’da zorunlu değişim

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Manisa FK'da bu hafta sonu ilk 11'de iki zorunlu değişim yaşanacak. Geride kalan haftada oynanan ve 1-1 tamamlanan Gençlerbirliği karşılaşmasında iki kez kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı bir zorunlu hamle yapacak. Manisa temsilcisinde devre arasında kadroya katılan sağ bek Sertan Taşqın ve forvet Sandro Lima pazar günü deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçında forma giyemeyecek. Takımda ilk 11'de forma giyen Serdar'ın yerine sağ bekte Bedirhan Altunbaş'ın görev yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda son haftalarda yedek başlayan Lima'nın cezalı olmasıyla ise teknik heyetin bu bölgede hamle şansı azaldı.