Nazilli’de boykot sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da antrenman boykotu krizi devem ediyor. Sezon başından bu yana maç başlarını alamayan futbolcular ve teknik heyet, seslerini duyurabilmek için geçen hafta sonu oynanan Kırşehirspor maçı öncesi antrenman boykotu kararı almıştı. Siyah beyazlılar, hafta sonu yönetimden krizi çözmek için herhangi bir hamle gelmeyince protestoya devam etti. Nazilli Belediyesporlu oyuncular, pazartesi ve dünkü idmana çıkmadı. Yaşadıkları sıkıntıyı kamuoyu ile paylaşan ve maddi destek bekleyen Nazilli Belediyespor'da kriz aşılamazken, ödeme yapılmadığı taktirde futbolcuların bugün de antrenmana çıkmayacağı gelen bilgiler arasında.

RAKİP KIRKLARELİSPOR

Vaatlerin gerçekleşmemesi ile sürecin dayanılmaz bir noktaya geldiğine vurgu yapan futbolcular toplu olarak açıklama yapıp kent dinamiklerinin futbol takımına sahip çıkması gerektiğine dikkat çektiler. Ligde 30 puanla 13. sırada yer alan siyahbeyazlılar, 2 Mart Cumartesi günü sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.

BÜYÜK İRTİFA KAYBETTİ

Sezon başında lige hızlı bir başlangıç yaparak Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor, üst üste yaşanan krizler nedeniyle hedeften iyice saptı. Alacaklarını tahsil etmek isteyen futbolcular isyan bayrağını açarken başkan Şahin Kaya ve ekibi maddi kaynak arayışında çaresiz kaldı. Ligde son galibiyetini Ankara Demirspor karşısında alan siyah-beyazlılar, sonraki 5 müsabakadan üç beraberlik ve üst üste iki yenilgi birden alarak büyük irtifa kaybetti.