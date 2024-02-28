Ümit Ülkü’den 5 madalya

İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı ve lisanslı atletizm sporcusu Ümit Ülkü, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda toplamda 5 madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ümit Ülkü fırtınası esti. İzmir Yeşilay Spor Kulübü lisanslı atletizm sporcusu olarak mücadele ettiği 6 müsabakadan, 3'ü Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere toplamda 5 madalya ile ayrılan Ülkü, başarılarına yenisini ekledi. İzmir Yeşilay Spor Kulübü adına M50 kategorisinde mücadele eden Ümit Ülkü; disk atma, çekiç atma ve ağırlık atma müsabakaları sonucunda Türkiye Şampiyonu oldu. Ülkü ayrıca, gülle atmada Türkiye 2'nciliği, uzun atlama'da ise Türkiye 3'üncülüğü başarısını elde etti. Ümit Ülkü bu sonuçlar ile beraber başarılarla dolu sporcu kariyerine bir yeni başarı daha eklemiş oldu.