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Haberler Spor VAR diyalogları dikkat çekti

VAR diyalogları dikkat çekti

Ligde 27. haftanın kayıtları TFF tarafından yayınlandı.

HABER MERKEZİ
VAR diyalogları dikkat çekti
Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. Haftanın en çok tartışılan F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili incelemedeki diyaloglar dikkat çekti. Son dakikadaki pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum" diyerek hakem Cihan Aydın'ı çağırıyor. Daha sonra Aydın pozisyonu izleyip "Elle teması gördüm, kafadan sekmiyor değil mi?" dedikten sonra "Kararım penaltı, kart yok" deyip oyun alanına dönerek penaltıyı veriyor. Galatasaray'ın Antalyaspor maçındaki ilk penaltısında VAR'a çağırılan hakem Abdülkadir Bitigen de pozisyonu izleyip "Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ise oyuncuya vuruyor. Kararım penaltı" diyor ve penaltıyı veriyor.
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